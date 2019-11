’Er sterven dus onnodig baby’s’

In de documenten, die in handen zijn van deze krant, wijzen instanties rondom geboortezorg op de capaciteitsproblematiek en het sluiten van verloskundeafdelingen in ziekenhuizen als mogelijke oorzaak van de stijging van babysterfte. Van Gerven: ,,Er sterven dus mogelijk onnodig baby’s. Ik wil van de minister weten wat hij op korte termijn gaat doen om deze problematiek op te lossen.”

Volgens de opstellers van de documenten zijn er ’signalen dat soms ook zwangeren met medische indicatie niet terecht kunnen in het ziekenhuis. Het grootste probleem lijkt het tekort aan obstetrie- en gynaecologieverpleegkundigen te zijn.’ Dit zijn verpleegkundigen die zwangeren, barende en pasgeborenen verplegen en begeleiden. Van Gerven: ,,Ik ben echt benieuwd wat Bruins op deze zorgelijke signalen als antwoord heeft.”

Tussen de eeuwwisseling en 2016 was er sprake van een sterke daling van het aantal baby’s dat sterft rond de geboorte in ons land. Het laagterecord – 700 baby’s – lag in 2016 op 7,5 per 1000 geboren kinderen. Vorig jaar steeg het perinatale sterftecijfer naar 7,9 per 1000 geboren kinderen. Dat zijn rond de 735 baby’s.

De samenwerkende organisaties rond de geboortezorg spreken zelf van een ’afvlakking van de cijfers’, ’stagnatie en een stabiel beeld’. Ze denken dat het cijfer nog naar beneden kan door meer in te zetten op preventie. Als zwangere vrouwen minder roken en meer afvallen, kan dat leiden tot minder vroeggeboortes of baby’s met een licht gewicht.