Premium Het beste van De Telegraaf

Tentoonstelling 75 jaar Dierenpark IJsbeer met hoge nood trekt bekijks in Amersfoort

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

„De Pissende ijsbeer gedraagt zich net zo asociaal in de mensenwereld als wij mensen omgaan met de leefomgeving van de dieren.” Ⓒ Ralf Silvius

Amersfoort - Amersfoort heeft er tijdelijk een bijzondere attractie bij. Op de kade bij Museum Flehite staat een reusachtige ijsbeer, die ongegeneerd in de gracht plast. Wandelaars, dagjesmensen op de fiets en toeristen in bootjes slaan het wonderlijke tafereel lachend gade. Het brutale dier is een kunstwerk van Florentijn Hofman, wereldberoemd om zijn immense opblaasbare badeenden, die in de havens van Amsterdam, Sydney, Hong Kong en Osaka dreven.