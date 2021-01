Verstandelijk beperkte jongen mishandeld met vuurwerk

Binnenland

Ultieme poging om Ruinerwold-proces te redden

Kan het proces tegen de hoofdverdachte in de Ruinerwoldzaak nog doorgaan of strandt de zaak? Rechters van de rechtbank Assen gaan volgende week bij de verlamde Gerrit Jan van D. op bezoek, in een ultieme poging om te achterhalen of de vader nog kan worden berecht voor vrijheidsberoving en seksueel m...