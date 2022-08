Weer leent zich voor een actief weekend

Kortom dit weekend zijn de condities uitstekend voor activiteiten zoals wandelen, hardlopen, fietsen of welke buitensport dan ook. Ook is het heerlijk weer om te tuinieren, een terrasje te pakken of de barbecue aan te steken. Voor festivals en tentfeesten is dit ook perfect weer.

Na de regen- en onweersbuien, die vandaag over het land trekken, klaart het vanavond vanuit het westen geleidelijk op. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Dus wie in een tentje op de camping slaapt kan wel een warme slaapzak gebruiken. Er kan tevens regionaal mist ontstaan.

Veel zon op zaterdag

Zaterdag is de zonnigste dag van het weekend. De meeste zon kan je pakken aan de kust. Landinwaarts komen vooral ’s middags ook behoorlijk wat stapelwolken voor, met soms een lokale bui. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden aan zee tot 25 á 26 graden in het oosten en zuidoosten. Er waait een meest matige zuidwesten- tot westenwind. De zon kan desondanks in de middaguren nog vrij scherp zijn, insmeren kan zeker geen kwaad.

Tijdens de nacht naar zondag koelt het onder een vrij heldere hemel af naar 16 graden aan de westkust tot 12 langs de Duitse grens.

Zondag meer wolken en kans op een lokale bui

Ook zondag is het prima weer om buiten te vertoeven. Wel zien we dan wat meer bewolking aan de hemel. Er trekken velden met sluierbewolking over het land en er ontstaan wat meer stapelwolken. Plaatselijk kunnen deze uitgroeien tot buien. Vooralsnog lijkt de kans daarop het grootst voor de noordelijke helft van het land.

Maandag trekt waarschijnlijk een aantal buien over het land. Daarna lijkt opnieuw een droge en zonnige periode aan te breken. Dat is goed nieuws voor vakantiegangers in eigen land, maar slecht nieuws voor de heersende droogte.