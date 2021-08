LIVE | Explosies gehoord in Afghaanse hoofdstad Kabul, mogelijk raketaanval in woonwijk

14.45 - Explosies gehoord in Afghaanse hoofdstad Kabul

In de Afghaanse hoofdstad Kabul heeft zondagmiddag (plaatselijke tijd) zeker één explosie plaatsgevonden. Volgens een ambtenaar van het Ministerie van Volksgezondheid is de explosie veroorzaakt door een raket die insloeg in een huis in de buurt van de luchthaven. Dat meldt de BBC.

De ontploffing vond plaats in een gebied ten noorden van het vliegveld, zeggen de getuigen. Op beelden die op sociale media zijn geplaatst, zijn zwarte rookwolken te zien.

De luchthaven was eerder deze week het doelwit van een aanslag, waarbij volgens onofficiële bronnen mogelijk 170 doden vielen.

De Verenigde Staten waarschuwden na het bloedbad op het vliegveld meermaals voor nieuwe aanvallen. De Amerikanen zijn inmiddels begonnen met de laatste fase van hun aftocht uit het land. Met de Taliban is afgesproken dat zij uiterlijk 31 augustus Afghanistan hebben verlaten.

04.57 - ’Rustiger rond vliegveld Kabul na waarschuwing VS voor aanslag’

De Amerikaanse ambassade in Afghanistan heeft zondagochtend Amerikanen nogmaals opgeroepen uit de buurt te blijven van de luchthaven in Kabul vanwege een „specifieke, reële dreiging.” Een anonieme veiligheidsfunctionaris op het vliegveld meldt aan persbureau Reuters dat de groepen mensen bij de poorten van de luchthaven kleiner zijn geworden sinds de laatste waarschuwingen over een mogelijk nieuwe terreuraanval.

Volgens hem moeten nog ongeveer 1000 burgers op het vliegveld worden geëvacueerd door de Amerikanen. Daarnaast zijn volgens The New York Times nu nog 4000 Amerikaanse militairen op de luchthaven aanwezig. Zaterdag zijn in totaal zo’n 2000 mensen door westerse strijdmachten vanuit Kabul weggevlogen. Vrijdag ging het om 6800 mensen.

President Biden waarschuwde zaterdag al voor een nieuwe aanslag bij de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kabul. Hij zei zich te baseren op Amerikaanse commandanten die stellen dat de komende 24 tot 36 uur een aanval zeer waarschijnlijk is.

Een aanslag donderdag bij de luchthaven eiste tientallen levens. Zeker dertien Amerikaanse militairen stierven, en volgens onbevestigde berichten 170 Afghanen. De situatie ter plekke is extreem gevaarlijk en de dreiging van terroristische aanslagen op de luchthaven blijft groot, aldus Biden verder in een verklaring.

De president heeft de commandanten opgedragen „alle mogelijke maatregelen te nemen” voor de bescherming van de Amerikaanse troepen. Ze beschikken over alle autoriteit, middelen en plannen om „onze mannen en vrouwen” te beschermen, aldus Biden. Maar ook de evacuaties van burgers gaan door, ondanks „de verraderlijke situatie in Kabul.”

Biden kondigde ook nieuwe vergeldingsaanvallen aan tegen de daders van de aanslag, de Afghaanse tak van de terreurbeweging Islamitische Staat (IS). „Deze slag was niet de laatste”, aldus de president over de Amerikaanse droneaanval zaterdagochtend vroeg op IS-Khorasan, waarbij twee kopstukken werden gedood. „Ik zei dat we achter de groep aan zouden gaan die verantwoordelijk is voor de aanval op onze troepen en onschuldige burgers in Kabul, en dat hebben we gedaan. We zullen doorgaan met het opsporen van iedere persoon die betrokken was bij die gruwelijke aanval en ze laten boeten.”

02.17 - Frankrijk en Groot-Brittannië willen ’safe zone’ in Kabul

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk willen een zogenoemde „safe zone” instellen in de Afghaanse hoofdstad Kabul, vanwaaruit humanitaire hulp voortgezet kan worden onder bescherming van de Verenigde Naties. De twee landen zullen daarvoor maandag een resolutie indienen als er een spoedberaad is van de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad, kondigt de Franse president Emmanuel Macron aan.

„Dit is erg belangrijk. Dit zou een kader bieden voor de Verenigde Naties om in noodgevallen op te treden”, zegt Macron tegen de Franse zondagskrant Le Journal du Dimanche. Een dergelijke veilige zone in Kabul maakt het volgens de president ook mogelijk om als internationale gemeenschap de radicaalislamitische Taliban, die de macht in Afghanistan hebben gegrepen, onder druk te blijven zetten.

Frankrijk heeft vrijdag zijn evacuatiemissie in Kabul beëindigd. Aan die van het Verenigd Koninkrijk kwam zaterdag een eind. Macron zei eerder dit weekend dat er gesprekken met de Taliban worden gevoerd om Afghanen die gevaar lopen te „beschermen en repatriëren” als ook de Amerikanen op 31 augustus uit het land vertrokken zijn. De Franse president hoopt daarbij op de hulp van Qatar, dat goede banden onderhoudt met de Taliban.

00.28 - Laatste Britse militairen uit Afghanistan vertrokken

De laatste Britse militairen in Afghanistan hebben het land verlaten, meldt het ministerie van Defensie. Daarmee is een einde gekomen aan de militaire aanwezigheid van het Verenigd Koninkrijk in Afghanistan, die 20 jaar heeft geduurd. Meer dan 450 Britse militairen zijn in die periode in Afghanistan om het leven gekomen. Eerder op zaterdag werd al de Britse evacuatie-operatie vanaf de luchthaven van Kabul beëindigd.

”20 jaar geleden, in de nasleep van de aanslagen van 11 september (2001), zette de eerste Britse militair voet op Afghaanse grond om een betere toekomst te creëren voor het land en al zijn inwoners”, citeert Sky News premier Boris Johnson. „Het vertrek van de laatste Britse militairen uit het land is een moment om stil te staan bij alles wat we hebben opgeofferd en alles wat we de afgelopen twee decennia hebben bereikt. De aard van onze betrokkenheid bij Afghanistan is dan wel veranderd, maar onze doelen voor het land zijn dat niet.”

De Britse ambassadeur in Afghanistan en het ambassadeteam zullen hun werk tijdelijk vanuit Qatar voortzetten. De Britse regering heeft aangekondigd dat de diplomatieke aanwezigheid in Kabul hersteld wordt, zodra het veilig genoeg is en de politieke situatie in het land het toelaat.

Groot-Brittannië heeft in twee weken tijd bijna 15.000 mensen weten te evacueren uit de door de Taliban bezette hoofdstad. Toch is het de Britten niet gelukt iedereen weg te krijgen die dat wilde. Vrijdag sprak defensie nog van tussen de 800 en 1100 Afghanen die naar Groot-Brittannië mogen komen, maar vastzitten in het Aziatische land. Ook 100 tot 150 Britten waren toen nog niet geëvacueerd. Meer dan duizend Britse militairen waren op het hoogtepunt van de evacuaties in Kabul om de massale uittocht te regelen.

Ook de Amerikanen zijn begonnen aan de laatste fase van hun aftocht uit Afghanistan. Het is de bedoeling dat de militairen voor 31 augustus (komende dinsdag) zijn vertrokken. Alleen de luchthaven is nog in handen van de Amerikanen.

