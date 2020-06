Ook Nederlanders vanaf 20 juni weer welkom in Turkije

„De Turkse Rivièra, de zuid- en westkust zijn er klaar voor met gecertificeerde horeca, attracties en vervoermiddelen in populaire vakantieoorden als Antalya, Side, Bodrum, Marmaris en Fethiye. Wie is goedgekeurd, is herkenbaar aan stickers. Er gelden overal strikte regels voor het houden van afstand en het mijden van drukte. Bij aankomst op de luchthavens krijgen bezoekers een snelle temperatuurcheck. Alleen bij koorts volgt ter plekke een coronatest. Binnen een uur is de uitslag bekend”, aldus de minister.

Volgens hem heeft Turkije het virus goed onder controle. „Met name langs de stranden zijn er relatief weinig besmettingen. We testen mensen veel en tracken gelijk mogelijke uitbraken. Dat willen we zo houden, daarom zijn er strenge instructies om menigten te voorkomen. De maximale bezetting wordt op alle toeristenplekken gecontroleerd. Spreiding van toeristen is gewaarborgd, onder andere door middel van tijdslots en het principe ’vol is vol’.”

Ziekenhuisbedden

Minister Ersoy garandeert voldoende zorg en ziekenhuiscapaciteit in Turkije, ook in toeristengebieden. „We breiden dit jaar uit met 14.000 bedden. Toeristen krijgen tijdens hun verblijf duidelijke richtlijnen over hygiëne. Gels voor ontsmetting zijn volop aanwezig. Ook hebben we zonodig speciale quarantaineruimtes voor patiënten ingericht. Het personeel heeft extra coronacursussen gehad.”

De Turkse regering heeft volgens hem de ambassadeurs en autoriteiten van Europese landen ingelicht over de maatregelen, de gezondheidssituatie en het openen van de grenzen. „Ook Nederland is op de hoogte. We rekenen daarom weer op een positief reisadvies voor Turkije.”