Wet ’voltooid leven’ van D66 zet coalitie op scherp

D66-Kamerlid Dijkstra gaat door met de wet die ervoor moet zorgen dat ouderen die hun leven voltooid vinden hulp kunnen krijgen om te sterven. Dijkstra dient haar omstreden wetsvoorstel vrijdag in bij de Kamer. Het plan splijt de regeringscoalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. De laatste twee, met name de ChristenUnie, verzetten zich fel tegen een voltooidlevenwet.

CU: ’onbegaanbare weg’

Volgens Segers is de wet ’een onbegaanbare weg’. „Als corona ons iets heeft duidelijk gemaakt, dan is het wel dat echte aandacht en goede zorg het verschil maken in een mensenleven.” Ook het CDA ziet niks in het voorstel. „ Wat het CDA betreft komt er geen voltooidlevenwet, maar pakken we de oorzaken van eenzaamheid aan”, zegt CDA-Kamerlid Van der Molen. „Juist als mensen zich alleen, verlaten of verloren voelen hebben ze aandacht en zorg nodig.”

Als de Kamer de wet aanneemt, krijgen mensen van 75 jaar en ouder met een langdurige en onveranderlijke stervenswens, de mogelijkheid om een eind aan hun leven te maken. Het gaat dus niet om ouderen die ernstig en uitzichtloos ziek zijn, want zij kunnen al voor euthanasie kiezen.

Ook artsen hebben kritiek

Het voorstel levert niet alleen binnen de Tweede Kamer reacties op. Ook vanuit artsenfederatie KNMG kwam er kritiek op. De federatie stelt dat het om een kleine groep gaat en dat de doodswens bovendien veranderlijk is. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) is blij met het voorstel. De vereniging noemt de strenge voorwaarden goed, maar de grens van 75 jaar hoeft wat betreft de NVVE niet.