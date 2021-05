Slachtoffer schietpartij Hoensbroek was man uit Aken

Bij de schietpartij waren volgens de politie meerdere verdachten betrokken. Hoeveel precies, is nog niet bekend. „Het onderzoek is nog in volle gang”, aldus een woordvoerder. Over toedracht en aanleiding voor de schietpartij tast de politie nog in het duister.

Volgens getuigen stonden er meerdere voertuigen op de plek waar de man werd neergeschoten. Een van deze voertuigen is teruggevonden en in beslag genomen om op sporen te worden onderzocht.

Dinsdag zal sectie worden verricht op het lichaam van de overleden man. De fatale schietpartij was zondagmiddag rond 17.30 uur op de Schuureikenweg in Hoensbroek. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Inmiddels heeft zich een aantal getuigen van het dodelijke incident bij de politie gemeld.