Buurt verbijsterd na fatale steekpartij: ’Hoeveel lijken liggen daar?’

De straat in Delft waar een 36-jarige man werd doodgestoken. Ⓒ Regio15.nl

DELFT - De Delftse wijk Wippolder is onder de indruk van de moord op een 36-jarige man. Dinsdagmiddag werd de man in een huis in de De Colignystraat neergestoken. Volgens buurtbewoners woont de man daar niet. Woensdagmiddag werd bekend dat er een 60-jarige verdachte is opgepakt.