Brand bij zendmast in Roosendaal

De brandweer heeft de brand geblust.

De laatste weken is herhaaldelijk brand gesticht bij zendmasten in Nederland. Dat gebeurde maandagochtend nog bij een zendmast in Roermond. De brandstichtingen zijn mogelijk acties tegen de uitrol van het 5G-netwerk. Actievoerders menen dat de straling van antennes slecht is voor gezondheid en milieu. Hiervoor bestaat geen enkel bewijs.