Blok: Rusland kan voorbeeld nemen aan Iran

„Het voorbeeld van Iran zou voor Rusland een reden moeten zijn om de stap nu ook te zetten om aansprakelijkheid te erkennen en voor genoegdoening voor de nabestaanden te zorgen”, zei Blok.

Bij de bijeenkomst in Londen stond de vraag centraal welke lessen zijn te trekken uit MH17 voor vlucht PS752, die vorige week door Iran werd neergeschoten. Na aanvankelijke ontkenning gaf Iran toe het passagiersvliegtuig van Ukraine International Airlines met luchtafweer per abuis te hebben neergehaald. Alle 176 inzittenden van vlucht PS752 kwamen om het leven, vooral Iraniërs en Canadezen.

Advies Nederland

Nederland adviseert vijf landen die slachtoffers hebben te betreuren (Canada, Oekraïne, Zweden, Afghanistan en Verenigd Koninkrijk) hoe om te gaan met de nasleep van zo’n aanslag.

„In Nederland hebben we geleerd de nabestaanden voorop te stellen”, zei Blok. „Vanuit dat oogpunt moet je eerst zorgen dat de lichamen naar huis komen, de stoffelijke overschotten identificeren, zorgen dat Iran zorgt voor genoegdoening.” Ook het zoeken van internationale steun, om, in het geval van MH17, druk op Rusland te houden, is essentieel.

Het strafproces tegen de verdachten van de aanslag op MH17 begint op 9 maart op de speciale rechtbank op Schiphol. Het Openbaar Ministerie vervolgt drie Russen en een Oekraïner.

