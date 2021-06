WHO wil alcoholgebruik onder vrouwen ’in vruchtbare leeftijd’ ontmoedigen, maar krijgt kritiek: ’Seksistische dronkenmanspraat’

Aan het wel of niet hebben van een kinderwens wordt in de tekst geen aandacht besteed. Mannen worden in de bewuste passage ook niet genoemd, al staat elders in het gepubliceerde concept wel te lezen dat een stuk meer mannen problematisch alcoholgebruik vertonen. Volgens de WHO lijden wereldwijd 237 miljoen mannen en 46 miljoen vrouwen aan een „alcoholgebruikstoornis”, zoals de organisatie het noemt. Dat is ongeveer 5 procent van de volwassen bevolking.

Vruchtbare leeftijd

Concrete voorstellen voor het tegengaan van alcoholgebruik door vrouwen in het algemeen worden in het plan niet gedaan. Vrouwen in de „vruchtbare leeftijd” worden slechts in één zin genoemd, maar die zin krijgt veel kritiek. Directeur Matt Lambert van de Britse Portman Group, een organisatie van drankproducenten die onder meer bestaat om het belang van verantwoordelijk drinken te benadrukken, vindt het „seksistisch en paternalistisch.” Volgens hem zou het WHO-plan „potentieel de vrijheden van de meeste vrouwen inperken.” Bovendien gaat de WHO hiermee haar boekje te buiten en is het onwetenschappelijk, zei hij tegen The Telegraph.

Ook organisaties die zelf kritisch zijn over alcoholgebruik zijn, noemen het een misser. „Daar had moeten staan: vrouwen die zwanger willen worden”, reageert Wim van Dalen van STAP, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid. „Als de gezondheidsorganisatie écht heel strikt had geweest, dan hadden ze ook zo’n beetje alle volwassen mannen moeten meenemen: zaad lijdt ook onder flink drinken en onder invloed een kind verwekken kan ook gevolgen hebben”, zegt hij in een artikel van het AD dat ook op de site van STAP is geplaatst.

Seksistisch

Op Twitter wordt ook veel gereageerd op het conceptadvies. Nederlandse twitteraars spreken onder meer over „seksistische dronkenmanspraat van de Wereld Haantjes Organisatie.” „WHO ziet vrouwen blijkbaar als broedmachines en voor beste resultaat moet je daar geen alcohol in gooien”, twittert een ander. Er is ook bijval voor de WHO. Iemand wijst bijvoorbeeld op de verhoogde risico’s op borstkanker die alcohol veroorzaakt. „Als alcohol nu zou worden uitgevonden zou het niet op de markt mogen komen omdat het veel te gevaarlijk is.”