OM eist 20 maanden voor seksueel misbruik in politiecel Rotterdam

De man, S.Y., ontkent in alle toonaarden. Hij draaide in de nacht van 11 op 12 augustus 2020 een nachtdienst in het cellenblok. Het vermoedelijke slachtoffer (22) was de dag daarvoor in hechtenis genomen op verdenking van het plegen van een woningoverval.

Gebleken is dat de man in de bewuste nacht negen keer in de cel van de vrouw is geweest, soms minutenlang. Tegen de voorschriften in deed hij dat zonder collega. De vrouw in kwestie zou labiel zijn geweest en behoefte aan extra zorg hebben gehad. Die heeft de verdachte naar eigen zeggen verleend.

In een briefing zijn de arrestantenverzorgers gewaarschuwd voor de flirterigheid van de vrouw, die voortdurend naakt of halfnaakt in haar cel zou zitten. Y. zegt dat hij de briefing heeft gemist. Hij verklaarde dat hij „heel dom” is geweest door zonder collega de cel van de vrouw te betreden. Van enige seksuele activiteit in de cel is volgens de man geen sprake geweest. Waarom hij zo vaak in die cel is geweest, kan hij niet goed meer verklaren, omdat zijn geheugen hem in de steek laat. „Volstrekt ongeloofwaardig”, zei de officier van justitie over het geheugenverlies.

Verkrachting kan volgens het OM niet worden bewezen. Wel ontucht met iemand die aan de zorg van de verdachte was toevertrouwd. De officier eiste naast de celstraf ook een contactverbod. De vrouw had hier uitdrukkelijk om verzocht. Y. reageerde fel en emotioneel op de door haar advocaat voorgedragen slachtofferverklaring. Dat de vrouw door het misbruik ernstig leed was aangedaan, is in zijn ogen „bullshit.” Juist híj gaat gebukt onder haar valse beschuldigingen. Y. overweegt aangifte te doen tegen de vrouw, na afloop van zijn eigen strafzaak. De politie heeft Y. ontslagen.

De vrouw is inmiddels veroordeeld in de zaak over de woningoverval. Het OM wees erop dat de rechtbank haar strafvermindering heeft gegeven, omdat zij rekening heeft gehouden met wat haar in de politiecel is overkomen.

Y.’s advocaat fileerde de verklaringen van het veronderstelde slachtoffer, die aan elkaar zouden hangen van de ongerijmdheden. Y. verdient vrijspraak, zo bepleitte hij.