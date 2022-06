Verbazing in coalitie over box 3-verzet VVD: ’Wat is onze handtekening waard?’

VVD-Kamerlid Idsinga zette zijn hakken in het zand tegen de vermogensaanwasbelasting, die het kabinet voor ogen heeft als uiteindelijke opvolger van de door de Hoge Raad getorpedeerde ’spaartaks’. Idsinga vindt dat Van Rij al veel te snel zijn voorkeur heeft uitgesproken voor deze variant die volgens hem tot ’schrijnende situaties kan leiden’, omdat mensen ook worden aangeslagen op papieren winsten waar ze mogelijk niet voldoende geld voor hebben om die aanslag af te rekenen. Idsinga wil dat het alternatief, een vermogenswinstbelasting, ook uitgebreider bekeken wordt.

Het verzet van Idsinga leidt woensdag in het debat over de toekomst van box 3 tot verbazing bij coalitiegenoten D66 en CU. „Ik schrok er wel van”, zegt D66-Kamerlid De Jong. Hij vindt de houding van Idsinga ’op z’n zachtst gezegd curieus’ en wijst op het coalitie-akkoord, waarin de partijen hebben afgesproken per 2025 het werkelijke rendement op vermogen te gaan belasten. „Wat is die handtekening van de VVD nou waard?”, vraagt De Jong zich af. De D66’er wijst erop dat andere opties uitzoeken ’forse vertraging van het proces’ gaat opleveren.

’Theoretisch superieur’

CU-Kamerlid Grinwis zegt ’zorgen te hebben over hoe consistent de VVD-inbreng is’. De vermogensaanwasbelasting waar Van Rij op voorsorteert is volgens hem ’theoretisch superieur’. Ook oppositiepartijen maken zich zorgen over vertraging door de VVD-wensen. Invoering in 2025 staat volgens SP-Kamerlid Alkaya zo ’op losse schroeven’. PvdA-Kamerlid Nijboer vreest dat ook en wijst erop dat de Belastingdienst het tot de invoer van een nieuwe vermogenstaks moet doen met een noodwet die door ambtenaren al is omschreven als een ’juridische black box’. Nijboer noemt het een ’rammelende Trabant die ons door de komende jaren moet slepen’.

Staatssecretaris Van Rij zelf zegt de vragen van VVD’er Idsinga wel te begrijpen. Na de zomer komt de bewindspersoon met een brief waarin de verschillende opties voor vermogensbelasting worden vergeleken. Maar tussen de regels door laat hij doorschemeren weinig trek te hebben om van koers te veranderen. „Voor beide opties is iets te zeggen, beide zijn niet ideaal. Maar er zitten gewoon meer nadelen aan de vermogenswinstbelasting.”

Komt nauwelijks voor

Dat mensen geen geld hebben om belasting over papieren winst te betalen, komt volgens de staatssecretaris nauwelijks voor: „99,3 procent van de belastingplichtigen in box 3 heeft voldoende liquide middelen. Maar als dat wel voorkomt, moeten we daar natuurlijk een betalingsregeling voor treffen.”

De zorgen van ambtenaren dat het hoe dan ook heel moeilijk wordt om per 2025 een nieuw box 3-stelsel op te tuigen, deelt Van Rij. Of dat lukt is volgens hem ’onzeker’: „Het gaat een hell of a job worden.”