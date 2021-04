’FedEx-schutter onderdeel van My Little Pony-subcultuur’

Dat maakt The Wall Street Journal op uit een interne notitie van Facebook. Dat bedrijf haalde twee accounts van Hole offline. Hij zou om 22.19 uur lokale tijd, minder dan een uur voor de schietpartij, een foto van ’Applejack’, een karakter uit de serie My Little Pony online hebben gezet.

„Ik hoop dat ik met Applejack kan zijn in het hiernamaals. Mijn leven heeft geen zin zonder haar”, stond bij het bericht geschreven.

Bronies

Wereldwijd bestaat er een levendige internetcultuur rond de kinderserie My Little Pony, met vooral mannelijke bewonderaars. Die noemen zichzelf ’bronies’, wat staat voor ’bro’ ofwel vriend en ’pony’. „De online Brony-cultuur kent elementen van extreem-rechts en blank-nationalistisch extremisme”, staat in de Facebookmemo.

Wat het motief voor de schietpartij is, is nog niet bekend. De zwaarbewapende Hole opende volgens de politie laat op de avond het vuur voor en in een van de grootste vestigingen van pakketbezorger FedEx. Hij doodde zeker acht mensen. Daarna schoot hij zichzelf dood.

Rouw na de aanslag in Indianapolis, waar in totaal negen doden vielen. Ⓒ AFP

De 19-jarige Brandon Scott Hole was oud-werknemer van FedEx en zou in het najaar van 2020 nog hebben gewerkt in de vestiging waar hij donderdag het bloedbad aanrichtte.