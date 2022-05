Man die varkenshart kreeg mogelijk overleden aan varkensvirus

Bennett was de eerste mens die een orgaan kreeg getransplanteerd van een dier, in dit geval een varken. Hoewel er bij transplantaties altijd risico’s zijn, waren artsen dit maal extra oplettend. Bennett werd naderhand meermaals gescreend en gecontroleerd om te zien of zijn lichaam het varkenshart niet af zou stoten.

Kort na de transplantatie leek hij goed in zijn vel te zitten, maar niet veel later ging hij snel achteruit. Twee maanden later was hij overleden. De oorzaak? Volgens enkele experts het porcine cytomegalovirus. Dit virus kan de oorzaak van Bennett’s overlijden, aldus Bartley Griffith, de chirurg die de transplantatie had uitgevoerd.

Het virus zou pas na zijn overlijden zijn ontdekt in het hart, maar Griffith durft niet 100% de oorzaak te leggen bij het virus. „We beginnen te begrijpen waarom hij is overleden”, zei Griffith, die gelooft dat het virus „misschien de acteur was, of de acteur zou kunnen zijn, die dit hele gebeuren in gang heeft gezet.” Of het overlijden van Bennett invloed gaat hebben op de verdere ontwikkelingen van transplantaties van dier naar mens, durfde hij ook nog niet te zeggen.