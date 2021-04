Politie zoekt mogelijk gewonde na schietpartij woonboulevard in Son en Breugel

Volgens getuigen zou vrijdag rond 17.45 uur vanuit een auto geschoten zijn op een andere auto op een parkeerplaats op het Ekkersrijt. De politie zegt dat het onduidelijk is of er iemand gewond is geraakt, maar gaat in ziekenhuizen navragen of er gewonden zijn binnengekomen.

Na het schietincident zijn beide auto’s ervandoor gegaan. De politie is nog naar de wagens op zoek.