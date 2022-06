’Ongehoord Nederland zal zich niet aanpassen’

De nieuwe ’politiek-incorrecte’ omroep Ongehoord Nederland (ON!), die in 2019 aankondigde ’Hilversum’ te willen bestormen, is sinds eind februari daadwerkelijk op tv te zien. Al sinds de eerste afleveringen krijgen de nieuwkomers in het publieke bestel kritiek en klachten. NPO-Ombudsman Margo Smit onderzocht de klachten en rapporteerde 7 juni jl. in een kritisch rapport dat ON! in de uitzendingen nepnieuws verspreidt en te veel meningen als feiten presenteert. Zo zou aantoonbaar onjuiste informatie worden verspreid, dit in strijd met de regels van NPO en het Commissariaat voor de Media.

De NPO dreigt nu, op basis van dat rapport, met een korting van maximaal 15% op het voor ON! vastgestelde budget, op grond van de Mediawet. Een definitieve beslissing daarover zou 27 juni genomen moeten worden. Het gaat echter nog om een voornemen. Eerst wil de NPO omroep ON! de kans geven te reageren. Arnold Karskens neemt een schot voor de boeg met de woorden: „Wij bestrijden de conclusies uit het rapport van de NPO-Ombudsman nadrukkelijk. Wij betreuren dat nog vóórdat ons om een weerwoord is gevraagd, de Raad van Bestuur al tot zo’n draconische maatregel wil overgaan.”

„Dat is nogal wat”, zegt Huub Wijfjes, bijzonder hoogleraar geschiedenis van radio en televisie aan de Universiteit van Amsterdam, over de mogelijke sanctie. „Een pittige mededeling voor een kleine omroep als Ongehoord Nederland.”

Omvolkingstheorie

Een van de uitzendingen waar klachten over binnenkwamen bij de ombudsman was waar de Vlaamse politicus Filip Dewinter de extreemrechtse omvolkingstheorie uit de doeken deed. „Dat past niet in de journalistieke code die de omroepen en dus ook Ongehoord Nederland ondertekend hebben. Een interview waarin een theorie wordt gepropageerd die aantoonbaar onjuist en ophitsend is, dat is absoluut in strijd met de code die gaat over betrouwbaarheid en feitelijk juistheid.”

Toch maakt Wijfjes zich ook zorgen over de maatregelen tegen de omroep. „Het kan leiden tot een heilloze weg van gekibbel in de omroep over details van programma’s en hoeverre ze voldoen aan de journalistieke codes. Daar ben ik niet voor. Het is daarom belangrijk hoe het bestuur van de NPO die sanctie zal motiveren. Het argument dat door de ombudsman gebruikt wordt van: ’ze vragen niet door’, vind ik niet zo sterk, want dat doen veel journalisten niet. Het gaat erom dat mensen aan het woord worden gelaten die onjuiste dingen zeggen.”

’Geen reclame voor de publieke omroep’

Dominique Weesie, oprichter en voorzitter van omroep PowNed vraagt zich af wat de NPO wil bereiken met een financiële sanctie. „Wordt het dan beter? Als ze niet voldoen aan de journalistieke eisen moet je ze terugsturen naar school.” Hij herinnert zich hoe PowNed in 2009 zelf met veel bravoure Hilversum binnen wilde stormen. „Je komt met een grote mond binnen, maar dan blijkt dat je je aan de afspraken hebt te houden. Het is net een beetje als met de VVD. ’Handen af van de hypotheekrenteaftrek’ roepen, maar er toch over onderhandelen als je in een coalitie zit. Zo zal Arnold Karskens zich ook moeten conformeren aan de journalistieke regels zoals we die hier hebben afgesproken.”

Weesie vindt in principe dat er wel plaats moet zijn voor ON!, al noemt hij de nieuwe collega’s ’geen reclame voor de publieke omroep’. „Maar goed, je hebt ze als ministerie toegelaten, geef ze dan ook de ruimte”, stelt hij. „En als ze zich weigeren aan te passen, laat het dan niet aan de NPO over om ze in hun portemonnee te bestraffen. Het ministerie heeft groen licht gegeven, dus neem dan je verantwoordelijkheid als overheid en verschuil je niet achter één partij.”

Hij verwacht evenwel niet dat ON! van plan is zich aan te passen, ook al heeft hij dit Karskens aangeraden. „Ze zitten natuurlijk heel nadrukkelijk op de bagagedrager van Forum voor Democratie en Wilders. Je aanpassen is moeilijk te verkopen. Maar daardoor moet wel de Ombudsman worden beveiligd na de presentatie van haar onderzoek. Waar gáát dat over?”

Dat de mogelijke sanctie „een frontale aanval op de persvrijheid in Nederland” is zoals Karskens zegt, is volgens Wijfjes ’onzin’. „De publieke omroep draagt als geheel eindverantwoordelijkheid voor de uitingen binnen de omroep, net als een hoofdredacteur dat doet bij een krant. Dat heeft niet met persvrijheid te maken, maar met verantwoordelijkheid.”