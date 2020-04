Advies: kinderen weer naar basisschool, opvang en sport

Dat adviseert het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet. Maatregelen zouden mogelijk nog een jaar kunnen duren, blijkt uit het advies. „Totdat er een preventief vaccin is dat bescherming biedt tegen het coronavirus.” In politiek Den Haag viel al te horen dat er geen grote versoepeling werd verwacht. De adviseurs raden nu slecht een kleine stap aan, waarover het kabinet dinsdag beslist. Of het advies ook wordt overgenomen blijkt dus pas dinsdagavond.

De basisscholen zouden kunnen beginnen met het voorbereiden van een gedeeltelijke schoolbezetting per dag om na de meivakantie deels open te kunnen. Gesproken wordt over bijvoorbeeld halve klassen naar school laten gaan. De kinderopvang en het speciaal basisonderwijs zouden na de meivakantie open kunnen.

Bekijk ook: Uitspelen Eredivisie steeds meer in gedrang

Voortgezet onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs is meer geduld nodig, aldus het OMT. Daar moet nog een maand worden gewacht nadat de basisscholen weer zijn geopend, voordat normaal onderwijs weer kan worden hervat. „Indien zich in de tussenliggende periode geen uitbraken op scholen hebben voorgedaan.”

Het OMT adviseert dat kinderen, jongeren en individuele topsporters weer redelijk normaal kunnen sporten. Voor kinderen tot 12 jaar is het advies het meest soepel. Die zouden buiten met een team mogen trainen, waarbij ze dan niet op de anderhalve meter hoeven te letten. Voor jongeren van 12 tot en met 18 geldt dat ze die afstand wel in acht moeten nemen.

Verpleegtehuizen

Adviseurs raden aan om de bezoekregeling voor verpleegtehuizen nog niet te versoepelen. „Nader inzicht in de situatie in verzorgingshuizen is nodig”, staat in het advies. Naar verwachting wordt de bezoekregeling voor verpleeghuizen door het kabinet nog niet aangepast.

Voor contactberoepen wordt nog geen versoepeling aangeraden. Wat betreft beroepen waar normaal gesproken ook beschermingsmiddelen worden gebruikt schrijft het OMT dat het risico beheersbaar is. Dat geldt bijvoorbeeld voor tandartsen. Maar opheffen van het verbod op andere contactberoepen, zoals kappers, is nog niet aan de orde.