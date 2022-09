Vogelgriep bij pluimveebedrijf Drenthe, ruim 200.000 dieren gedood

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt de dieren van zes andere bedrijven in de omgeving de komende twee weken intensief in de gaten om vogelgriep op te sporen. Binnen tien kilometer van het Drentse bedrijf liggen in totaal 24 andere boerderijen met pluimvee. Overal geldt nu een ophok- en afschermplicht.

In de afgelopen weken werd de vogelgriep vastgesteld bij zeven andere bedrijven, onder meer in Gelderland, Groningen, Overijssel en Friesland. In totaal zijn er in september meer dan 620.000 dieren afgemaakt om verdere verspreiding van de vogelgriep te voorkomen.