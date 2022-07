Oud-minister Dekker laat van zich horen na val van fiets: ’Vallen en opstaan. Zo is het leven’

„Vandaag na ruim vijf weken ziekenhuis en revalidatiecentrum weer naar huis. Wat mogen we in Nederland trots zijn op onze geweldige zorg. Natuurlijk kom je hier niet voor je lol. En wat is het fijn om straks weer in mijn eigen bedje te slapen. Maar ik ga de lieve en zorgzame mensen van het @Hagaziekenhuis en @Basaltrvalidatie absoluut missen”, vervolgt hij zijn bericht.

De voormalig minister brak bij het incident vijftien botten: „Iedere dag gaat het een beetje beter. Dat geeft moed. De vijftien breuken groeien langzaam maar zeker weer aan elkaar. En het hoofd vindt met wat rust ook steeds meer z’n draai.”

’Steun was overweldigend’

Daarnaast bedankt Dekker voor alle kaartjes, cadeautjes en bloemen: „De steun was overweldigend en voelde als een aanmoediging om te werken aan herstel. Ik hoop snel weer ’de oude’ te zijn - en ja, dan ook weer op de fiets te stappen.”

Vrouw aangehouden

Dekker raakte zwaargewond bij een val van zijn racefiets in de duinen van Monster. Een 42-jarige vrouw uit Monster werd aangehouden op verdenking van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel danwel een eenvoudige mishandeling met zwaar lichamelijk letsel als gevolg.

Ⓒ VRPRESS

Enkele dagen na het incident is de vrouw volgens de politie ‘hangende het onderzoek op vrije voeten gesteld’. ,,De verdenking is niet afgezwakt en zal dan ook op een later moment voor een rechter moeten verschijnen”, aldus een woordvoerder van de politie-eenheid Den Haag destijds tegen de Telegraaf.