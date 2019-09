Grapperhaus: aan de slag met invoeren stroomstootwapen

Dat zegt minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) naar aanleiding van een noodkreet van korpschef Akerboom. Volgens de bewindsman moest de politie wachten op de invoering omdat er onderzoek nodig was naar de inzet van het middel. De uitkomst daarvan is er geen hindernis om verder te gaan, vertelt de CDA-minister. Bovendien is er ’een bedrag gereserveerd’ voor de aankoop, belooft hij.

Wel wil Grapperhaus eerst overleggen met politiebonden en burgemeesters over het stroomstootwapen, dat tot de standaarduitrusting van 17.000 agenten moet gaan behoren. De bewindsman belooft in november met een plan te komen om de invoering voor elkaar te krijgen.

Alleen over het gebruik van het wapen in de geestelijke gezondheidszorg bestaan nog zorgen. „De politie overlegt nog met de ggz, omdat er een motie ligt die opdraagt de taser niet te gebruiken in die sector. De politie vindt dat niet uit te voeren, dus we moeten tot goede afspraken komen”, aldus Grapperhaus.

Akerboom had stevige kritiek op ’politiek getreuzel’, waardoor agenten zich nog altijd niet kunnen verdedigen tegen geweld met het stroomstootwapen. Volgens Grapperhaus komt dat door zorgen vanuit de Tweede Kamer. „Vorig jaar november heb ik al gezegd dat ik het een goed middel vindt voor de politie. Inmiddels heeft de politie na zorgen daarover de opleiding verbeterd en uit pilots blijkt dat er goed met het wapen wordt omgegaan.”