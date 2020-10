Man filmt zichzelf vlak voor fatale crash drinkend achter stuur

Dat meldt NY Post. De 47-jarige Camilo Morejon reed afgelopen zondag in zijn zilveren Honda met zijn vriendin en twee andere bijrijders door Jersey Village. Omstreeks 7.47 uur lokale tijd plaatse hij een korte livestream op Facebook. In de video schepte de spaanstalige Morejon op over het feit dat hij beter zou rijden wanneer hij alcohol drinkt.

Minder dan tien minuten later volgde het fatale ongeval. Met zijn Honda botste de drankrijder op een zwarte pick-up truck. Zijn drie passagiers overleefden dat niet. Morejo en de chauffer van de pick-up raakten ernstig gewond.

De crash werd door camera’s in de omgeving vastgelegd. Op die beelden is te zien dat Morejon te hard reed voordat hij op het andere voertuig klapte. De Amerikaanse aanklager beschuldigt de bestuurder nu van het rijden onder invloed en doodslag.