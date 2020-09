Reconstructie: teststraat Schiphol was een doodlopende weg

Luchtreizigers van een geselecteerd aantal vluchten uit (’oranje’) risicogebieden konden zich vrijwillig laten testen. Ⓒ ANP/HH

Schiphol - Precies een maand was hij open, de coronateststraat op Schiphol. Daar konden luchtreizigers van een geselecteerd aantal vluchten uit (’oranje’) risicogebieden zich vrijwillig laten controleren of ze het virus onder de leden hadden. Ook als ze geen klachten vertoonden. Nu is hij alweer dicht. Waar ging het mis?