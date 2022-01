Premium Het beste van De Telegraaf

Amerikaanse president verwacht hoe dan ook Russische inval Biden speelt gevaarlijk spel met Oekraïne

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Joe Biden zorgde voor opschudding met zijn uitspraken. Ⓒ AFP

WASHINGTON - De Amerikaanse president Joe Biden heeft de wereld verbijsterd met uitspraken over een eventuele Russische aanval op Oekraïne. Want gaf Biden tijdens een persconferentie zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin nou het groene licht om het buurland binnen te vallen? Het Witte Huis is inmiddels teruggekrabbeld, maar de schade lijkt al gedaan.