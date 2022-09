Ex NPO-baas Rijxman ploetert als D66-wethouder: ’Gênant!’

Ontluisterend, noemde een raadslid het. „Ze is in paniek.” Een ander vond het gênant. „Ze heeft geen idee, ze snapt er niks van.” Het was duidelijk dat de voormalige NPO-baas haar nieuwe rol als wethouder nog niet helemaal onder de knie had.

Voorafgaand aan ieder antwoord werd Rijxman stevig gesouffleerd door ambtenaren die zij haar ‘fluisteraars’ noemde. Dat nam dusdanig veel tijd in beslag dat de vergadering behoorlijk uitliep en afgesloten moest worden vanwege tijdsdruk. Wat niet meehielp, was dat Rijxman al begon met een reprimande op zak omdat ze te laat aanwezig was.

Daarnaast leek ze zelf niet goed in de materie te zitten, wist ze ook niet zeker hoeveel stadsdelen er in Amsterdam waren en kwam ze niet op de namen van commissieleden (dat zou aan haar lenzen liggen).

Tijdens de raadscommissie Zorg lukte het Rijxman keer op keer niet om via de voorzitter te spreken. Aanvankelijk leverde dat nog een komische situatie op in het stadhuis, maar gaandeweg maakte die stemming plaats voor ongemak in de zaal. Voorzitter Annabel Nanninga moest haar een tiental keer vragen om toch echt via haar te spreken.

De commissie van woensdag gold als een soort van debuut van Rijxman en daarom kon ze nog op de nodige coulance rekenen van raadsleden. Een volgende keer zullen die naar verwachting minder afwachtend zijn. Een van de raadsleden sprak namelijk van een onwerkbare situatie en hoopt dat de wethouder in ieder geval nog de nodige training en coaching zal krijgen.

Anderen betwijfelen of dat nog veel verschil kan maken. „Als ze opstapt dan is het niet om de perikelen bij de NPO, maar om wat ze hier laat zien.”