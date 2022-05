Kamerdebat over AF KLM

Waarom wil het kabinet meedoen aan een nieuwe emissie, wat heeft ons land daaraan?

Minister Kaag (Financiën) is bereid om ruim €200 miljoen op tafel te leggen voor nieuwe aandelen in Air France KLM. Het geld is nodig om het huidige aandelenbelang, van ruim 9%, op peil te houden. Als Nederland de emissie aan zich voorbij laat gaan, zou het nog maar zo’n 2% van de aandelen in handen hebben.

Niet meedoen zou dus ten koste gaan van de invloed en informatiepositie die het kabinet zegt te hebben door een van de grootste aandeelhouders van Air France KLM te zijn. Dat was ook de reden voor toenmalig minister Hoekstra om zich in 2019 onverwacht in te kopen bij het luchtvaartbedrijf, voor meer dan €700 miljoen. Maar extra zeggenschap levert een nieuwe investering niet op, het consolideert alleen de positie van de Staat in het bedrijf. Toch vindt Kaag dat ’zinvol’, zegt ze, om ’de Nederlandse publieke belangen te borgen’.

Het grootste deel van de opbrengst gaat naar het aflossen van de Franse steun, maar Nederland zou toch alleen geld aan KLM willen geven en niet aan Parijs?

Air France KLM wil het geld inderdaad grotendeels gebruiken om de Franse kapitaalsteun van vorig jaar af te lossen. Daarvoor is volgens het bedrijf 75% van de ruim €2 miljard die het bedrijf wil ophalen voor bedoeld. Een deel van de Nederlandse bijdrage wordt dus overgeboekt naar de Franse staatskas, ook al zegt Kaag dat het ’niet mogelijk is om precies aan te geven welke euro waarvoor gebruikt wordt’.

Toen Nederland tijdens het begin van de coronacrisis miljarden opzijzette voor leningen en garanties om het luchtvaartbedrijf te redden, was het nog een nadrukkelijke eis dat het geld alleen naar KLM zou gaan. Die voorwaarde wordt met het meedoen aan de aandelenverkoop niet meer gesteld en dat kan volgens de minister ook niet. Omdat het niet om een steunpakket, maar een ’gewone’ transactie gaat, is Nederland niets meer dan een ’normale investeerder’. Kaag zegt daarom geen eisen te kunnen stellen over waar het Nederlandse geld precies terechtkomt. En in tegenstelling tot bij de coronasteun, toen Hoekstra onder meer een loonoffer en bezuinigingen eiste, kan het kabinet ook geen andere voorwaarden of meer invloed afdwingen.

Hoeveel geld uit de staatskas is er de laatste jaren in (Air France) KLM gestoken?

Nederland heeft op verschillende manieren belastinggeld aan de Nederlands-Franse luchtvaartmaatschappij besteed. Zo was er de €744 miljoen die Hoekstra in 2019 besteedde voor de eerste aandeleninkoop. Daar komt nu mogelijk ruim €200 miljoen bij voor een nieuwe ronde.

Daarnaast is er het geld dat KLM tijdens de coronacrisis kreeg. De Staat stelde zelf een lening van €1 miljard beschikbaar en stond daarnaast grotendeels garant voor nog eens €2,4 miljard aan kredieten. KLM heeft overigens maar minder dan €1 miljard daarvan aangesproken. Daarvan is ruim €300 miljoen aan bankkredieten al terugbetaald. En Kaag schrijft te verwachten dat de €277 miljoen die KLM rechtstreeks van de Staat leende ’op korte termijn afgelost zal worden’.

Waarom moet de Kamer eigenlijk debatteren over de aandelenemissie?

De Eerste en Tweede Kamer moeten groen licht geven voor alle uitgaven van het kabinet. Dat is het budgetrecht van de Kamer. Toen Hoekstra in 2019 de aandelen inkocht, deed hij dat zonder toestemming vooraf, wat hem een tik op de vinger van de Rekenkamer opleverde. Kaag vraagt beide Kamers daarom nu in noodvaart hun licht te laten schijnen, omdat Nederland op korte termijn moet laten weten of het mee wil doen met de emissie. De beide Kamers stemmen er dinsdag al over.

Is er steun van een meerderheid? En wat als de Kamer nee zegt?

De meeste partijen willen hun kaarten nog niet op tafel leggen. Weer geld in Air France KLM steken is geen populaire politieke keuze. Maar partijen als PvdA en SP laten ook doorschemeren dat ze het ook niet zien zitten als Nederland zijn belang laat verwateren. „Kiezen tussen twee kwaden”, noemt SGP-Kamerlid Chris Stoffer het. Veel partijen willen wel graag van Kaag weten wat ze gaat doen met haar invloed in het bedrijf als Nederland zijn belang houdt. Ze vragen zich af hoe effectief Nederland daar de afgelopen jaren mee is geweest.

Mocht de Eerste of Tweede Kamer uiteindelijk toch een streep zetten door de aandeleninkoop, dan zal Kaag dat accepteren en het belang van Nederland laten verwateren, zo heeft ze al aangegeven.