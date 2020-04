Fauci onder vuur

Trump deelde op Twitter een bericht waarin een aanhanger opriep tot Fauci’s ontslag. De twitteraar is boos omdat Fauci in een interview zei dat met een snellere reactie in de VS er minder doden zouden zijn gevallen. Het door Trump gedeelde bericht eindigde met „tijd om Fauci te ontslaan.” De president krijgt al langer kritiek op hoe zijn regering op het coronavirus heeft gereageerd. De afgelopen weken kwamen er verschillende berichten naar buiten waaruit bleek dat ambtenaren en experts meerdere malen aan de bel trokken en opriepen tot actie.

Fauci bevestigde de berichtgeving uit onder meer de New York Times. Toen hem werd gevraagd waarom het Witte Huis niets deed ondanks waarschuwingen van experts, zei Fauci: „Wij bekijken het puur vanuit een medisch standpunt. We doen een aanbeveling. Vaak wordt die aanbeveling overgenomen. Soms niet.” Een snellere reactie had zeker levens gered, stelt Fauci. „Niemand ontkent dat.” Maar toch gebeurde het niet. „Het ligt niet zo simpel”, zegt Fauci daarover. „Er was veel weerstand om toen de boel dicht te gooien.”

Fauci, die sinds 1984 voor zes presidenten werkte, wordt steeds meer de inzet van politieke discussies. In de komende uitgave van het onder Democraten populaire tijdschrift The New Yorker wordt hij omschreven als de „meest vertrouwde man van Amerika.” Ondertussen ligt hij juist onder vuur bij conservatieve media. Fox News-ster Tucker Carlson waarschuwt dat Fauci met zijn strenge coronamaatregelen kiest voor een „nationale zelfmoord.”

Trump zei de paasdagen te gaan gebruiken om na te denken over „de grootste beslissing in mijn leven.” Hij wil de economie op 1 mei zoveel mogelijk weer opstarten. Experts als Fauci zijn daar sceptisch over. Naar verwachting presenteert Trump dinsdag een nieuwe taskforce die de economische herstart moet gaan regelen.