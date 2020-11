’Tweede coronagolf in België minder dodelijk’

„Deze tweede golf eist opnieuw veel mensenlevens, maar lijkt voorlopig gelukkig wat minder dodelijk dan de eerste golf”, aldus Van Gucht. Met de eerste golf doelt hij op de periode van 10 maart tot 21 juni. De cijfers voor de tweede golf lopen van 22 juni tot 17 november.

„Grofweg kunnen we stellen dat er in de eerste golf één overlijden was voor elke twee ziekenhuisopnames en in de tweede golf één overlijden voor elke vier ziekenhuisopnames”, aldus Van Gucht. Omdat veel overlijdens plaatsvinden in de woonzorgcentra betekent dat niet dat de kans op overlijden voor zwaar zieke patiënten één op twee was of nu één op vier is. Maar de ziekenhuiscijfers zijn wel een graadmeter van de intensiteit van de tweede ten opzichte van de eerste golf, meent de viroloog.

Zowel het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus, het aantal ziekenhuisopnames als het aantal overlijdens blijft dalen in België, blijkt uit de voorlopige cijfers. De daling lijkt echter te vertragen.