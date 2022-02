Zeker vijf doden door lawine in skigebied Tirol

Het is nog onzeker of er meer mensen onder de sneeuw zijn bedolven. Ook is niet duidelijk hoe de lawine bij de plaats Spiss is ontstaan. Bij de zoekactie niet ver van de grens met Zwitserland worden onder meer helikopters en speurhonden ingezet. Ook Zwitserland heeft helikopters gestuurd.

Ongewoon veel lawines

Over de identiteit en nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekend, meldt de krant Kronen. Volgens Oostenrijkse media waren in Tirol ongewoon veel lawines. De autoriteiten telden er sinds donderdag bijna zestig, te wijten aan de verse sneeuw. De lawinewaarschuwingsdienst benadrukt dat je alleen met zeer veel ervaring het lawinegevaar kunt beoordelen.

