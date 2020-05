First lady Suriname ontkent rol bij diamantroof

President Desi Bouterse van Suriname met zijn vrouw Ingrid in Paramaribo tijdens de verkiezingen. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Suriname is in de ban van een vermeend schandaal rond Ingrid Bouterse, de vrouw van de president. Ze is beschuldigd door een Amsterdamse van betrokkenheid bij een ongekend grote diamantroof. Vrijdag diende in de rechtbank een kort geding tegen deze vrouw.