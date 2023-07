Haagse bronnen: ’Tweede Kamerverkiezingen waarschijnlijk op 22 november’

Dat betekent dat Nederland tot aan die voorgenomen stembusgang nog maanden met een demissionair kabinet zit, net als tijdens de formatie die daarna wacht. De laatste poging tot kabinetsvorming bewijst dat daar ook nog veel tijd overheen kan gaan: die duurde namelijk bijna 300 dagen.

Turbulente weken

Vrijdag komt het inmiddels demissionaire kabinet-Rutte IV voor het laatst bijeen voor het zogeheten zomerreces. Betrokkenen verwachten dat de demissionaire bewindslieden van VVD, D66, CDA en CU genoeg te bespreken hebben na turbulente weken waarin de spanning hoog opliep, waarna het kabinet uiteindelijk viel. Bovendien zijn er nog veel agendapunten die nog voor de vakantie moeten worden afgestreept, klinkt het.

Het zal bovendien ook het eerste kabinetsberaad zijn nadat VVD-leider Rutte, D66-leider Kaag en CDA-voorman Hoekstra aankondigden de handdoek in de ring te werpen als partijleider en politiek Den Haag te verlaten. Ook in dat opzicht belooft het vrijdag een memorabel samenzijn te worden in de Trêveszaal. Kaag is daar overigens niet bij, zij heeft een bijeenkomst met de Europese ministers van Financiën in Brussel.

Na de val van het kabinet om asielbeleid is de ploeg bewindslieden demissionair en zijn er nieuwe verkiezingen nodig. Kabinetsleden bewaken nog wel het fort, maar mogen niet meer over alle gevoelige onderwerpen knopen doorhakken. De Tweede Kamer bepaalt na de zomer welke onderwerpen controversieel worden verklaard.