Extreemrechtse influencers zaaiden twijfel Amerikaanse toestanden in Brasilia: bestorming regeringsgebouwen was ’voorspelde opstand’

Aanhangers van de voormalige president Bolsonaro bestormen het parlementsgebouw in Brasilia. Ⓒ AFP

BRASILIA - Al snel na de eerste berichten over de bestorming van regeringsgebouwen in Brasilia door aanhangers van de voormalige president Jair Bolsonaro werden er parallellen getrokken met de bestorming van het Capitool in Washington twee jaar eerder. Niet zo gek, want er zijn veel overeenkomsten tussen de situatie in Brazilië en de nasleep van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020. „Dit was een voorspelde opstand.”