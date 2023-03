Warm weer in aankomst, maar lente lijkt nog ver weg

Zondagochtend is het in heel Nederland bewolkt. „Van west naar oost trekt deze ochtend een neerslaggebied over ons land. Op uitgebreide schaal regent het tijdelijk, maar in het noordoostelijke deel kan ook wat natte sneeuw vallen. De temperaturen lopen echter snel op, en van gladheid is dus ook zeker geen sprake”, schrijft Weeronline.

’s Middag is het overal zo goed als droog, maar bewolkt. „Alleen in het westen breekt mogelijk de zon even door. Een zuidwestenwind voert zachte lucht naar ons land, waardoor we met beduidend hogere temperaturen te maken krijgen dan voorgaande dagen. De maxima komen uit rond 7 graden in het noorden tot lokaal 12 graden in het uiterste zuiden. Alleen in het uiterste noordoosten is het enkele graden kouder.”

Storm

Na een week met een winters weertype waarbij we te maken hadden met vrij lage temperaturen krijgen we volgens Weeronline in het begin van de nieuwe week met beduidend hogere temperaturen te maken. „Zeer zachte lucht verovert ons land en de temperatuur loopt uiteindelijk op naar 12 tot lokaal zelfs 17 graden in het zuidoosten. Echt aangenaam wordt het echter niet, want de wind neemt flink in kracht toe. Er staat een vrij krachtige tot soms zelfs stormachtige zuidwestenwind aan zee. Daarnaast kunnen er zware windstoten voorkomen tot 100 km/uur. Vooral in de ochtend regent het op uitgebreide schaal. In de middag is het vaker droog.”

Ook dinsdag is het de wind die het weerbeeld domineert. Er staat wederom een vrij krachtige tot in het noordwestelijk kustgebied stormachtige westenwind, 5-8 Bft. De windstoten pakken mogelijk nog iets hoger uit met windstoten die kunnen oplopen tot boven de 100 km/uur in het noordwesten. Het wordt 8 tot 10 graden en gedurende de dag trekken er enkele buien over het land. Deze kunnen dan weer een winters karakter hebben met mogelijk hagel en natte sneeuw.

Wisselvallig

De dagen hierna blijft het weerbeeld licht wisselvallig met dagelijks kans op enkele buien of neerslaggebieden die over ons land trekken. „Aanvankelijk kunnen deze nog een winters karakter hebben, maar in de loop van de week loopt de temperatuur weer wat op en zal de neerslag gewoon als regen vallen. In het weekend stijgt de temperatuur weer tot in de dubbele cijfers.”