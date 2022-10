Chileense man wekenlang ontvoerd en mishandeld

De man werd op 26 september door medewerkers van de gemeente Den Haag in zwaargewonde toestand een politiebureau binnengebracht. Hij vertelde aan politiemedewerkers dat hij bijna drie weken lang ontvoerd was geweest en daarbij was mishandeld. De politiemedewerkers lieten een ambulance komen voor het behandelen van zijn letsel. Hij had brandwonden en in het ziekenhuis bleek dat hij ook een gebroken rug en heup had.

De Chileen was tijdelijk in Nederland vanwege werk. De politie wil niet zeggen in welke sector de man werkzaam is en in welk milieu dit delict zich heeft afgespeeld.

Uit het onderzoek blijkt dat de man aan zijn ontvoerders heeft kunnen ontsnappen door uit het raam te springen van de derde etage van een woning in de Haagse Moerwijk. Daar klampte hij een paar gemeentewerkers aan, die hem naar het dichtstbijzijnde politiebureau brachten. De Chileen lag ruim twee weken in het ziekenhuis en zal nog weken van herstel nodig hebben, zegt de politie.

De daders zijn spoorloos. De politie, die spreekt van een heftige zaak, roept mensen die getuige zijn geweest van de ontvoering in Rotterdam of die iets gezien hebben in Den Haag op om zich te melden.