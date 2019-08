Strand Barcelona ontruimd na bommelding

Het bevindt zich in het water en is mogelijk afkomstig uit de Spaanse burgeroorlog, die tussen 1936 en 1939 in Spanje woedde. Het explosief werd bij toeval ontdekt door iemand van de Spaanse explosievenopruimingsdienst toen hij in zee zwom.

Op dit moment probeert een speciale eenheid het explosief te verwijderen en kunnen toeristen en buurtbewoners niet de zee in om een verkoelende duik te nemen.

Er is een zone van 250 meter rond het strand leeggehaald. Ook vliegt een helikopter en zijn agenten met rubberbootjes op het water actief.