’Verdachten liquidaties Staatsliedenbuurt waren erbij’

Beide verdachten zijn in 2015 door de rechtbank veroordeeld tot levenslang voor het dodelijke geweld. Zij ontkennen. In hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie eind 2018 opnieuw levenslang geëist. Daarna doken telkens nieuwe getuigen op, die de betrouwbaarheid van Benaouf zouden ondergraven. Hij zou hebben gelogen in zijn belastende verklaringen.

De verwikkelingen leidden tot enorme vertraging in het proces in hoger beroep. Het Amsterdamse gerechtshof hoopt het proces deze maand te kunnen afronden, om op 20 maart uitspraak te kunnen doen.

Herkend

Onder de getuigen is ook een man die op video zegt dat Benaouf hem zelf heeft gezegd dat er niets klopt van zijn verklaring. Toen Benaouf hier dinsdag in de extra-beveiligde rechtszaal op Schiphol mee werd geconfronteerd, toonde hij zich niet onder de indruk. „Het boeit me niet wat anderen zeggen. Ik weet wat ik gezien heb.” Centraal in zijn verklaring is zijn bewering dat hij Anouar B. heeft herkend op de plaats van het misdrijf.

De moorden in de Staatsliedenbuurt markeerden het begin van een golf liquidaties in vooral de Amsterdamse onderwereld. Benaouf zelf is veroordeeld voor zijn sturende rol bij een criminele afrekening in Antwerpen. In 2017 werd een operatie verijdeld om hem uit de gevangenis in Roermond te bevrijden.

Dinsdagmiddag geeft het OM zijn visie op wat er na december 2018 is gebeurd. Donderdag komen de advocaten van de twee beklaagden aan het woord.