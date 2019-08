Facebook doet propaganda-accounts Saudi-Arabië in de ban

In totaal zijn 476 Facebook-accounts, 246 pagina’s en 48 Instagram-accounts verwijderd. De accounts richtten zich vooral op het Midden-Oosten en Noord-Afrika. In totaal hadden de accounts meer dan 15 miljoen volgers.

Veel pagina’s uit Saudi-Arabië waren zogenaamd van nieuwsorganisaties of bekende mensen, stelt Facebook. De berichten gingen vooral over Saudi-Arabië, kroonprins Mohammed bin Salman en zijn hervormingsplannen voor het land. De kroonprins werd dan vaak de hemel ingeprezen, terwijl zijn tegenstanders ongeloofwaardig werden genoemd. Ook televisiestation Al-Jazeera en Amnesty International werden bekritiseerd in berichten van de pagina’s.