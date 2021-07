Kort geding festivals voorlopig weer in de ijskast

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) meldde woensdag dat het komende maandag een besluit neemt over of festivals zonder overnachting na 13 augustus door mogen gaan. Tot die datum zijn de evenementen sowieso verboden, maar wat daarna gebeurt is ongewis. Meerdaagse festivals zijn verboden, eendaagse vooralsnog niet.

Onzekerheid

De onzekerheid over het doorgaan is echter een doorn in het oog van de festivalwereld. Op 9 juli spande ID&T al een kort geding aan, toen maatregelen werden afgekondigd die festivals verboden. Een reeks andere eisers sloot zich aan. De inzet was vooral duidelijkheid; de eisers vonden het algemene verbod disproportioneel en wilden weten hoe de vlag erbij zou hangen na 13 augustus.

Dat kort geding werd aangehouden, toen een ’goed gesprek’ werd gepland tussen de eisers en verschillende ministeries en leden van het OMT. Er zou snel duidelijkheid komen, werd besloten, en zo geschiedde ook. Afgelopen maandag besloot het kabinet dat meerdaagse festivals in de ban zouden gaan tot 1 september.

ID&T zette het kort geding echter toch door, omdat nog altijd onduidelijk was wat er met eendaagse feesten zou gebeuren. Nu ook daar een beslissing over wordt genomen, wordt de zaak weer aangehouden.

Bekijk ook: Kabinet besluit waarschijnlijk maandag over eendaagse festivals

„We zijn blij dat we samen met de Alliantie van Evenementenbouwers het kabinet hebben kunnen overtuigen van de noodzakelijkheid van snelle besluitvorming voor onze branche”, zegt Rosanne Janmaat van ID&T over het aanhouden van de zaak. Die gaat echter alsnog gevoerd worden als het kabinet besluit de festivals alsnog in de ban te doen. „Wij gaan er vanuit dat het besluit maandag positief zal uitpakken en er vanaf 14 augustus weer evenementen kunnen plaatsvinden, vanzelfsprekend op een veilige en verantwoorde manier.”