Boswachter aangevlogen na aanspreken ruiter in Limburgse bossen: ’Onacceptabel’

Het incident gebeurde in het bosgebied aan de Groesbeekseweg, eigendom van Natuurmonumenten. Volgens Burgernet zat de ongeveer 60-jarige ruiter op een bruin paard.

De boswachter was in uniform in het bosgebied zijn werk aan het doen, zegt diens leidinggevende van Natuurmonumenten zondag in een toelichting. Hij sprak de man aan op het feit dat hij buiten de toegestane route voor ruiters bevond. De ruiter zou daarop gezegd hebben dat hij daar niets mee te maken had en zelf uitmaakt wat hij deed, om vervolgens de boswachter een klap in zijn gezicht te geven. Daarna maakte de ruiter zich uit de voeten. De politie heeft nog naar hem gezocht, maar van de verdachte was geen spoor meer te bekennen, aldus de leidinggevende.

Politiezaak

„Dit gaat alle perken te buiten”, aldus de leidinggevende. „Dit accepteren we niet, we gaan aangifte doen.” Het is volgens hem de eerste keer dat in deze regio een boswachter klappen krijgt. „Boswachters worden wel vaker bedreigd, steeds meer mensen hebben een kort lontje. Vaak gaat het om loslopende honden. Er wordt gescholden en gedreigd, zoals onlangs iemand ermee dreigde een boswachter morsdood te slaan.”

„Het is tekenend voor de hufterigheid waarmee we vaker geconfronteerd worden. De boswachters doen gewoon hun werk.” Volgens hem gaat het goed met het slachtoffer. „Buiten wat kneuzingen en zwellingen in het gelaat heeft hij er gelukkig niets aan overgehouden.”