’Hij schopte Dewi vol tegen het hoofd’

Jongeren hangen rond bij disco Bumper’s in Lloret de Mar, waar Dewi de Koster werd geslagen en geschopt. Ⓒ Anko Stoffels

Lloret de Mar - Het was een nacht vol geweld in Lloret de Mar die de Nederlandse toerist Dewi de Koster uiteindelijk fataal werd. De Telegraaf sprak met een Nederlandse ooggetuige die onder andere heeft gezien dat de 21-jarige Haarlemmer bij een ruzie voorafgaand aan zijn doodsmak van een muurtje zwaar werd mishandeld. Een reconstructie van zijn dramatische laatste uren in het Spaanse feestoord.