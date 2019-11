Rijksrecherche onderzoekt lek dossier Ruinerwold

Afgelopen dagen publiceerde De Telegraaf delen uit dat dossier naar de handelswijze van Gerrit-Jan van D., de man die wordt verdacht van onder meer vrijheidsberoving en seksueel misbruik.

Hoofdofficier Diederik Greive is verontwaardigd over de publicaties in De Telegraaf. „Het OM heeft tijdens het onderzoek juist uiterste zorgvuldigheid betracht in de bejegening van alle betrokkenen. Deze publicatie doet op grove wijze afbreuk aan de privacy van deze personen. Met het lekken en de publicatie van de stukken worden de slachtoffers opnieuw geslachtofferd.”

Documentaire

De hoofdredactie van De Telegraaf laat weten verbaasd te zijn over de emotionele uitlatingen van het OM. Er worden in het artikel geen namen genoemd, de kinderen zijn inmiddels allemaal meerderjarig en vijf van hen zoeken zelf de publiciteit omdat ze het niet eens zijn met het beeld dat het OM van hun vader schetst. Vier anderen werken bovendien mee aan een documentaire.

Persbericht OM

Verder heeft het OM het seksueel misbruik zelf in een persbericht naar buiten gebracht en daarbij specifiek genoemd dat het twee van de drie oudste kinderen betreft. „Om ons dan te verwijten dat slachtoffers opnieuw worden geslachtofferd is grotesk”, aldus hoofdredacteur Paul Jansen.