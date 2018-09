500 kilo heroïne tussen gips uit Iran

Het is vrij bijzonder dat zo'n grote hoeveelheid heroïne wordt gevonden. Bij de grote drugsvangsten in de Rotterdamse haven gaat het meestal om cocaïne, meldt het Openbaar Ministerie vrijdag. De heroïne, die in november werd aangetroffen, heeft een groothandelswaarde van ruim 10 miljoen euro.

De container was bestemd voor een bedrijf in Barendrecht en werd vanaf het haventerrein vervoerd naar een onderneming in Rhoon. Na onderzoek door de douane, zeehavenpolitie en FIOD werden deze week drie mannen aangehouden wegens betrokkenheid bij de invoer.

Een van de arrestanten is een 71-jarige man uit Hoogvliet. Hij is de directeur van het Barendrechtse bedrijf en blijft langer vastzitten, heeft de rechter-commissaris vrijdag bepaald. De andere twee zijn een 54-jarige en een 60-jarige man uit Spijkenisse. Zij zijn inmiddels door de officier van justitie heengezonden, maar zijn nog wel verdachten, aldus het OM.