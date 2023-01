Café De Rab in Amsterdam-Zuid per direct gesloten na twee grote explosies in 30 uur

Een buurman wist zowel zondagavond als in de nacht van maandag op dinsdag niet wat hij meemaakte. Bij de eerste aanslag lichtte de straat op alsof het overdag was. In het halletje van café De Rab ging een geïmproviseerd explosief af. Het lawaai was oorverdovend. Ook brak er brand uit. Meerdere personen bleken binnen te zitten. Niemand raakte gewond.

De buurman zag twee jongens rennen naar de overkant van de straat. Toen was ie ze kwijt. „We waren ons echt rot geschrokken, maar wat ik nou zag, of het geschrokken slachtoffers waren of daders, dat kan ik niet zeggen.”

Amper 30 uur later was het weer raak. Terwijl het rond half 1 ’s nachts tegen sluitingstijd liep, ging er voor de gevel van de naastgelegen gereedschapsverhuurder Boels opnieuw een explosief af. Het was meer geluk dan wijsheid dat er weer geen slachtoffers vielen. De politie vermoedt dat deze explosie ook voor café De Rab bedoeld was. Dit zal de komende tijd evenwel onderzocht worden.

Een buurvrouw zat vlak na de knal rechtop in haar bed. „Ik heb mijn vriend een stomp gegeven, zo schrok ik. We renden naar het raam en zagen dat de ruiten bij Boels helemaal kapot waren en dat de deur ernaast er compleet uitlag. Ik vroeg nog heel naïef of het dan misschien voor Boels zou zijn, maar hij zei gelijk dat het er meer de schijn van heeft dat er een conflict bij het café wordt uitgevochten.”

Het is niet de eerste keer dat café De Rab, dat al tien jaar op de Zeilstraat zit, onder vuur ligt. Op 17 oktober 2021 werden er ’s nachts drie kogelgaten in het raam aangetroffen. Toen zou er ook een bloedspoor op straat zijn gevonden. Een slachtoffer werd echter nimmer aangetroffen. Dat incident is nooit opgehelderd.

Etalage aan diggelen

Bij Boels zijn ze dinsdagmorgen in ieder geval erg ontstemd over de hele gang van zaken. Twee werknemers, die in de zaak verblijven, distantiëren zich nadrukkelijk van de tweede explosie, waarbij hun etalage aan diggelen is gegaan. „Deze vestiging is normaliter namelijk altijd dicht. Dat heeft alles met personeel te maken. Dat kunnen wij hier niet krijgen. Daarom verwijzen we iedereen heel duidelijk naar de Kabelweg, waar onze grotere vestiging zit.”

De medewerkers zijn louter in de winkel om alles te regelen na de ontstane schade. „Klanten sturen we ook vandaag naar de andere vestiging, maar er moet hier nu heel veel geregeld worden”, vertelt een van hen, terwijl een collega van Boels Vastgoed binnen komt lopen. „Dames, een paar fotootjes voor de verzekering en dan ben ik ook weer weg.”

Een vrouw, die ook al jaren in de straat woont, wil zich helemaal nergens mee bemoeien, maar vertelt wel over wat ze elke dag ziet bij café De Rab. „Er staan vaak hele dure auto’s voor de deur. Tot en met Rolls Royces aan toe. Ik ben wel eens mijn huis uitgerend om zo’n auto gewoon een keer aan te raken. Zo vaak krijg je die kans niet in deze buurt.”

„Wat ik er eigenlijk mee wil zeggen”, vervolgt ze, „Er komen wel allemaal types, waar je wel eens je bedenkingen bij hebt.”

De eigenaar van café De Rab is niet voor commentaar bereikbaar.