Politiekorpsen VS stoppen met mug shots om ’vooroordelen’

Volgens de politie van San Francisco versterken de portretfoto’s voor het politiedossier vooroordelen over huidskleuren. Alleen als de openbare veiligheid op dat moment in het geding is, wordt er een uitzondering gemaakt. Naar verluidt was het korps een van de eerste die foto’s van gearresteerde personen neemt, al sinds midden negentiende eeuw.

Samenwerking

The New York Times wijst erop dat politie en media al ruim een eeuw samenwerken bij de verspreiding van de mug shots. Het is een praktijk zo oud als de mug shot zelf, aldus de krant: het publiceren van een onflatteuze close-up van iemands gezicht en profiel, genomen op een van de slechtst mogelijke momenten.

Ook een groeiend aantal media doet niet meer aan mug shots. Een eerste stap was de publiatiestop van rijen mug shots die niet bij een nieuwsbericht horen. Sommige media willen uitsluitend nog zo’n foto tonen als de persoon bijvoorbeeld gevaarlijk is en wordt gezocht.