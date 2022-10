Colombiaanse drugsbaron krijgt 35 jaar cel in VS

NEW YORK - De Colombiaanse drugsbaron Daniel Rendón Herrera is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 35 jaar. Ook moet hij 45,7 miljoen dollar (46,5 miljoen euro) aan schadevergoedingen betalen. De openbaar aanklager in New York zei dat zo aan de criminele carrière van „een van de meest gevreesde narco-terroristen van Colombia” een einde is gekomen.