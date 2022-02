Ollongren: wapens onderweg naar Oekraïne, vertraging door Russische inval

Premium Binnenland

Poetin droomt van nieuw Russisch imperium: is hij contact met realiteit kwijt?

Wat wil Vladimir Poetin? De Russische president is altijd helder over zijn ambities. Poetin wil terug naar de grenzen van de voormalige Sovjet-Unie. Die voormalige supermacht van vijftien republieken met Rusland in een centrale rol, hield op te bestaan in 1991, maar Poetin, de KGB-officier, heeft de...