Wilders wil alleen als premier kabinet in

Dat zegt Wilders in het tv-programma WNL op Zondag. De PVV is in de peilingen de tweede partij van Nederland, met wel een flinke achterstand op de VVD. Aangezien de meeste grote partijen al hebben gezegd niet met de PVV te willen regeren, lijkt het niet waarschijnlijk dat Wilders bij de formatie aan mag schuiven.

Kiezer de baas

Het verbaast Wilders: „Uiteindelijk is de kiezer de baas.” Die kan zijn partij zo groot maken dat de VVD bij het negeren van de PVV in een regering met ’6 of 7 partijen’ terecht zou komen, speculeert Wilders. Hij vindt het ’totaal ondemocratisch’ dat zijn partij ’bij voorbaat’ wordt uitgesloten.

Als de PVV toch aan de formatietafel komt, is het voor Wilders zelf al duidelijk wat hij wil. Hij gaat alleen het kabinet in als hij premier kan worden, en ministerspost ziet hij niet zitten. Dan blijft hij fractieleider in de Tweede Kamer.

Wilders zegt, ondanks de stevige oppositie die hij voert, best mee te willen regeren. „Ik ben niet iemand die zoetsappig over partijen gaat doen omdat we later misschien nog samen gaan regeren. Ik ben geen polderpoliticus.” Hij wijst erop dat zijn partij in 2010 in een gedoogconstructie aanschoof in kabinet-Rutte I. „Er zijn partijen die al veel langer bestaan en nog nooit de verantwoordelijkheid hebben gedragen.”

Compromissen

Wilders zegt graag te willen meeregeren en is ’bereid compromissen te sluiten’. Welke dat zijn wil hij in het gesprek in eerste instantie nog niet prijsgeven. „Ik ga niet hier onderhandelen. Ik wacht tot na de verkiezingen.”