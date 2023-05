Turkse oppositie beraadt zich op volgende stap verkiezingsstrijd

Kemal Kilicdaroglu Ⓒ EPA

ISTANBUL - De Turkse oppositie heeft topoverleg gehouden in aanloop naar de beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. Oppositiekandidaat Kemal Kilicdaroglu presteerde afgelopen weekend veel slechter dan de oppositie had gehoopt en denkt nu na over een nieuwe strategie.