Ze wilden beiden mythes doorprikken, zeiden ze aan het begin van het mega-strafproces. Willem Holleeder de mythe dat hij een nietsontziende crimineel is die beschikte over leven en dood. Het Openbaar Ministerie de mythe van de getapte Mokummer die weliswaar grofgebekt is, maar eigenlijk een hart heeft van goud. Morgen velt de rechtbank een oordeel.